ЦБ рекомендовал банкам установить лимиты на снятие наличных через кассы магазинов. Фото: Здание Центробанка РФ Артем Коротаев/ТАСС.

Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупки. Этот шаг обусловлен минимизацией рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) в противоправную деятельность

Так, суточный лимит для физического лица составит 5 тысяч рублей, а ежемесячный - 30 тысяч рублей, сообщается ТАСС со ссылкой на информационное письмо регулятора.

Также Банк России советует продавцам и другим работникам торговых точек пройти обучение и тестирование для повышения профессиональных компетенций кассовых работников для снижения риска попадания в оборот поддельных денег.

Напомним, что сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях был запущен в РФ в 2019 году. Проект охватывает более 4,2 тыс. торговых точек.

В ЦБ ранее заявляли, что регулятор также рассмотрит проект пополнения банковских карт на кассах магазинов.