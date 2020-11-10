Чувашия празднует 100-летие автономии

В Республике широко отмечают это событие. Готовились по полной программе. В результате проект празднования столетнего юбилея независимости стал кандидатом на звание «Лучшее массовое мероприятие» и «Лучшее мероприятие в сфере событийного туризма», попав в шорт-лист ежегодной всероссийской независимой премии «Золотой пазл».

И сегодня в Москве проходит открытая защита финалистов. А сама церемония награждения премии «Золотой пазл» запланирована на 12 ноября.

Основой для идеи и формата праздничного мероприятия стала сама по себе богатая история края, уклада жизни самобытного чувашского народа, гордость за славных предков, благодаря которым расцвело национальное искусство, сохранены земли и местные традиции.

В этом году премию вручают в двенадцатый раз. Работы оценивает экспертное жюри — руководители HR-, PR- и маркетинговых отделов российских и зарубежных компаний, представителей профильных СМИ, представителей государственных и некоммерческих структур.