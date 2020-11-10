В Калужской области представили клип, снятый к 540-летию Великого стояния на реке Угре

Певица и композитор Ольга Варвус представила новый клип на песню «Мы стояли на Угре». Фото: кадр видео.

Калужская область с 11 по 14 ноября примет у себя гостей фестиваля «УграФест», посвященного 540-летию Великого стояния на реке Угре. Накануне юбилея певица и композитор Ольга Варвус представила новый клип на песню «Мы стояли на Угре». Съемки клипа проходили в Калуге в монастыре XVI века недалеко от реки Угры. Ольга Варвус стала автором музыки, стихи к которой написал поэт Дмитрий Лик. Содействие в съемках оказала калужская телерадиокомпания «НИКА».

Авторы клипа вспоминают один из самых ярких и героических моментов в истории нашей страны, а также рассказывают о главных ценностях, которые остаются важными во все времена — любви, верности, преданности родине. Исполнительница песни появляется в клипе в образе царицы Софии, провожающей на войну своего мужа - князя Ивана. Князь отправляется в сражение с полчищами ордынского хана Ахмата. В клипе есть и массовые батальные сцены, и зрелищные кадры погони на лошадях. Герои одеты в исторические костюмы времен Ивана III. В финале действие переносится в наши дни: Ольга Варвус благодарит наших предков за мир, который сегодня царит на российской земле.

Фестиваль «УргаФест» проводится в честь победы, одержанной русскими войсками на калужской земле пять столетий назад, 11 ноября 1480 года. Эта дата стала точкой отсчета освобождения Русского княжества от ордынского ига.

Увековеченное в русских летописях «стояние на Угре» началось 30 сентября. Весной 1480 года хан Ахмат с многочисленным войском двинулся к Московскому княжеству, сжигая на своем пути русские города, убивая их защитников и вырезая мирных жителей. Хан был уверен, что ему удастся восстановить власть Большой Орды над Русью. Но на его пути встало русское войско, посланное великим князем Иваном III к Калуге. Русские витязи закрепились на берегу Угры и больше месяца сопротивлялись татарам, не пуская врага дальше ни на шаг.

Иван III проявил блестящие качества стратега и сумел сплотить русский народ для борьбы с ордынские захватчиками. «Стояние на Угре» не было тихим и мирным: ордынцы не раз пытались переправиться через реку, шли упорные бои, но русское войско насмерть держало оборону. Решающую победу Иван III одержал 11 ноября, когда казавшиеся непобедимыми полчища Орды начали отступление. В итоге Русь сбросила непосильное ордынские иго, длившееся 240 лет.