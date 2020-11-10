Путин: Россия продолжит модернизировать свою ядерную триаду

Путин не хочет, чтобы Россия была вовлечена в «изматывающую гонку вооружений». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, открывая во вторник совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду, делающую бессмысленными попытки шантажа и давления на страну.

"Именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - сказал Путин.

Он отметил, что сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, передает ТАСС.

«По сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны», - добавил президент.

Владимир Путин призвал участников совещания учитывать целый ряд новых опасных внешних факторов. Так, президент привел в пример расширение военного присутствия НАТО вблизи российских государственных границ.

Глава РФ также подчеркнул уникальность и современность созданного военными специалистами оружия, аналоги которого еще долгое время не появятся за рубежом.

При этом Путин не хочет, чтобы Россия была вовлечена в «изматывающую гонку вооружений».