Путин: Россия продолжит модернизировать свою ядерную триаду

Путин не хочет, чтобы Россия была вовлечена в «изматывающую гонку вооружений».
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Президент России Владимир Путин, открывая во вторник совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду, делающую бессмысленными попытки шантажа и давления на страну.
"Именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - сказал Путин.
Он отметил, что сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, передает ТАСС.
«По сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны», - добавил президент.
Владимир Путин призвал участников совещания учитывать целый ряд новых опасных внешних факторов. Так, президент привел в пример расширение военного присутствия НАТО вблизи российских государственных границ.
Глава РФ также подчеркнул уникальность и современность созданного военными специалистами оружия, аналоги которого еще долгое время не появятся за рубежом.
При этом Путин не хочет, чтобы Россия была вовлечена в «изматывающую гонку вооружений».