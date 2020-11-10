Нижегородским частным театрам и концертным залам окажут финансовую поддержку

Перечень организаций, которые смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ, расширится. Соответствующие изменения Глеб Никитин внес в Указ от 7 апреля 2020 года №53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как рассказал губернатор Нижегородской области, помимо уже упомянутых в указе направлений деятельности, на региональные меры поддержки смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии.

Кроме того, продлен срок выплаты субсидий по оплате труда сотрудникам и оплате ЖКУ для предприятий, чья деятельность связана с услугами в сфере туризма, с размещением людей для временного проживания (гостиниц, санаториев, профилакториев, баз отдыха и т.д.), а также с народными художественными промыслами.

«Надеюсь, что это поможет предпринимателям и организациям в непростое время. Индустрии развлечений и туризма стали одними из самых пострадавших от распространения коронавируса во всем мире. Еще недавно мы рассчитывали, что сможем принять решения об открытии таких учреждений, но сейчас это не позволяет сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка», - сказал Глеб Никитин.

Подать заявку на выплату региональных субсидий можно до 31 января 2021 года.