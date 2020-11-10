Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого над Арменией вертолета Ми-24

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших пилотов российского Ми-24, сбитого ВС Азербайджана над Арменией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин ходе совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК 10 ноября почтил минутой молчания память погибших пилотов российского Ми-24, сбитого ВС Азербайджана над Арменией.

Он отметил, что командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин погибли при выполнении служебного долга. Путин также подчеркнул, что пострадал и летчик-оператор, штурман звена, однако его имя президент не раскрыл.

Глава государства поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших пилотов, сообщает ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, российский вертолет Ми-24 был ошибочно сбит ПЗРК Азербайджана. Баку признало факт происшествия.

По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении.

На борту российского военного судна находились трое летчиков. Двое погибли, один выжил и находится в состоянии средней степени тяжести.