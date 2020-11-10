Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент Турции поздравил Байдена с победой на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом заявили в канцелярии турецкого лидера.

Выборы в США прошли 3 ноября, кроме главы государства выбирались и сенаторы.

В гонке за президентское кресло, по предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, передает ТАСС.

Штаб действующего президента оспаривает результаты выборов в ряде штатов, требуя приостановить подсчет голосов. Так, после выявления голосования в Джорджии, Дональд Трамп заявил, что подаст иск на обжалование результатов. Более того, после закрытия участков 3 ноября, Трамп сделал заявление о своей победе, отметив, что явка на выборах была «фантастической».

После подсчета голосов в Пенсильвании Джо Байден набрал недостающее для лидерства голоса. Он обратился к нации, отметив, что гонка было непростой, но очевидна победа его штаба.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще не окончен, Байдена уже поздравили лидеры многих государств. Так, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генсек ООН Антониу Гуттериш, экс-президент США Барак Обама, глава Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции и Германии направили Байдену поздравительные послания.