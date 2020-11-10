Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за кресло президента США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий американский лидер Дональд Трамп во вторник, 10 ноября, заявил о большом прогрессе своей борьбы за кресло президента США.

"Мы добиваемся большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Мы победим", - говорится в следующей его записи.

Напомним, что выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, демократ Джо Байден получил после подсчета голосов в Пенсильвании более 270 голосов выборщиков. Именно столько необходимо одному из кандидатов для победы.

Джо Байден объявил о своей победе на выборах. Но Дональд Трамп отказывается признать победу оппонента. Штаб Трампа подал иск в несколько судов штатов, где, по их мнению, мог произойти вброс голосов. Трамп отметил, что явка на выборах была фантастическая, но борьба еще не окончена.