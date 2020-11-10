Ростех создал первый самолет МС-21 с отечественными двигателями. Фото: корпорация "Иркут".

Компания Ростех завершила строительство первого российского самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Отмечено, что строительством самолета занималась "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех"). 6 ноября само воздушное судно из цеха сборки перевели в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

Перед первым полетом специалисты проверят системы самолета, протестируют его на разных скоростях при движении по аэродрому, отработают наземный запуск силовой установки.

Планируется, что новый МС-21-310 совершит первый полет до конца этого года.

Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков считает, что немногие страны способны «создавать авиационную технику такого уровня».

ПД-14 - первый двигатель, который был разработан для лайнера МС-21.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400 сейчас проходит сертификационные испытания, она имеет название МС-21-300.

Версия самолета с отечественным двигателем будет называться МС-21-310.