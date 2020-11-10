Как создать идеальный образ для первого свидания, совет семейного психолога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семейный психолог Ольга Романив посоветовала, как выбрать идеальный наряд на первое свидание. Правильно созданный образ позволит создать нужное впечатление и дать мужчине понять, что вы рассчитываете на серьезные отношения.

Готовясь ко встрече важно помнить, что мелочей не бывает, важно все: одежда, прическа, макияж — помните, в этом деле мелочей не бывает.

На первое свидание стоит выбрать женственный наряд, даже если самая привычная ваша одежда джинсы и футболка. Но в этом вопросе важна мера, не стоит облачаться в слишком тесное платье или в корсет, который не даст дышать. А вот легкое романтическое платье простого кроя подойдет.

- Помните, что вы идете не на деловую встречу, а на романтическую. Брюки, костюмы и джинсы исключены, - комментирует Пятому каналу психолог.

Оптимальным вариантом будут блузки, юбки, платья, желательно подчеркивающие ваши достоинства и скрывающие недостатки, если они есть.

Если цель дать понять партнеру, что вы рассчитываете на серьезные отношения, то не стоит отдавать предпочтение ультра короткой юбке или глубокому декольте.

- Выбирайте ту одежду, в которой вы чувствуете себя уверена и выглядите естественно, мягко и по-женски. Не стоит пытаться соблазнить спутника, бросаться в крайности, - советует эксперт.

Аналогичные правила действуют для макияжа. Никакой боевой раскраски, стоит подчеркнуть только глаза или губы.

Важно уделить внимание прическе, походке, аксессуарам.

- Умеренность - вот лучший совет. Самая главная деталь – идти на свидание с хорошим настроением. Мужчина должен сконцентрировать свое внимание на вас, а не на вашем макияже, украшениях. Тогда есть шанс на продолжение отношений, - заключила Романив.

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