В Краснодарском крае капитально отремонтировали 10 ветеринарных учреждений

Государственная ветеринарная служба следит за здоровьем поголовья кубанских буренок. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края

На Кубани обновили здания десяти ветеринарных учреждений: в Армавире, Новокубанском, Кавказском, Ленинградском, Гулькевичском, Калининском, Ейском, Северском и Кореновском районах капитально отремонтировали лаборатории, лечебницы и участки. Еще на пяти объектах работы продолжаются. На капитальный ремонт всех пятнадцати учреждений ветеринарной службы из краевого бюджета в этом году было выделено 20 миллионов рублей.

- Средства выделяются в рамках краевой госпрограммы развития сельского хозяйства, – рассказали в краснодарском департаменте ветеринарии.

Одна из главных функций Госветслужбы Кубани – контролировать безопасность животноводческой продукции, реализующейся в регионе, в том числе на ярмарках и рынках. Ветеринарная служба также следит за ввозом в край сельскохозяйственной продукции, пресекая случаи несанкционированной торговли и выявляя зараженных животных.

Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей региона, развитию которой губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уделяет первоочередное внимание. В этом году глава края выделил дополнительно 300 млн рублей на развитие фермерства. Поддержку из краевого бюджета получат фермерские хозяйства, занимающиеся производством молока.

Краснодарский край традиционно славится своими животноводческими хозяйствами. Кубань остается лидером среди других регионов России по производству питьевого молока - за последнюю пятилетку его стали выпускать на 11% больше. За пять лет производство молока в крае выросло на 150 тысяч тонн. Один из масштабных проектов, который вскоре будет воплощен в регионе, - строительство первых в России селекционно-генетических центров для молочного животноводства. Проект уже получил поддержку Минсельхоза РФ. Планируется, что строительство первых двух центров начнется уже в 2021 году.

- В ближайшие годы благодаря собственным селекционным центрам край будет получать высокопродуктивное поголовье, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Селекционно-генетические центры послужат не только Кубани, но и всей стране. Они позволят снизить затраты фермеров на покупку молодняка за рубежом. Поголовье, которое аграрии привозят из-за границы, часто оказывает не адаптированным к российским условиям, и животные гибнут.