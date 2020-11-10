В Госдуме поддержали новые ограничения по COVID-19, введенные в Москве

В Москве введут новые ограничения по COVID-19 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме поддержали ограничения, введенные в Москве из-за коронавирусной инфекции. Статистика заболеваемости растет, поэтому власти решили частично ограничить посещения общественных мест.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов уверен, что ограничения необходимы, так как ситуация очень серьезная. Новые правила работы распространятся на клубы, рестораны, театры и кинотеатры, а также студентов, они перейдут на дистанционный формат обучения.

- Инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей. Поэтому оперативный штаб Москвы вынужден принимать такие меры, и это оправданно, — рассказал депутат.

По словам парламентария, чтобы увидеть эффект от данных мер, все должны соблюдать предписания, только так можно остановить рост числа заразившихся.

- Перевод студентов на дистанционку позволит исключить вспышки заболеваемости в учебных заведениях, так как не будет массового скопления народа. Но важна реакция каждого человека, нужно беречь себя и заботится о своих близких, - заключил Тумусов.

Ранее сообщалось, что в Москве запретят работу кафе и ресторанов после 23 ночи и до 6 утра. Многие мероприятия перенесут в онлайн формат, а в ночных клубах будет система чек-инов.

Тем временем, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 субъектах РФ, в основном среди взрослого населения, сообщает газета "Известия".