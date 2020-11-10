Специалисты посоветовали, как защитить личную страницу в соцсети от взлома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества совместно с экспертами по безопасности из Group-IB рассказали, как защитить свой аккаунт в соцсети от взлома. По статистике, более 5 млрд аккаунтов по всему миру подвергается попытке взлома. Чаще всего для этого используют фиштинг – это вид интернет-мошенничества, когда преступник вынуждает человека предоставить конфиденциальную информацию, например, продиктовать логин или пароль к аккаунту в соцсетях.

Дальше преступники от имени жертвы рассылают сообщения с просьбой перечислить деньги. Если человек самостоятельно выдает свою личную информацию, то его не спасут ни антивирусы, ни сложные пароли, ни двухфакторная аутентификация.

- Примерно 10-15% посетителей фишинговых сайтов сами вводят свои данные. Завладев аккаунтом, злоумышленники связываются с его хозяином и требуют выкуп. Часто суммы достигают нескольких сотен рублей, - рассказывают «Российской газете» эксперты.

Чтобы человек не мог обратиться в службу поддержки, преступники меняют адрес электронной почты, название самого аккаунта. В итоге владелец страницы не владеет никакими личными данными.

- Защитить вас может только собственная бдительность. Следите за "чистотой" сайтов, на которых вы вводите логин и пароль, не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте непроверенные приложения на свои устройства, - советуют специалисты.

Программы нужно устанавливать только из официальных источников, регулярно проверять работу антивирусных программ и периодически менять пароли.

Безопасности добавит двухфакторная аутентификацию (защита через привязку мобильного телефона и подтверждение входов или иных операций через смс).

Подойдут пароли, созданные генераторами. Подобрать кодовое слово, придуманное человеком, всегда проще, чем компьютером.

- Для разных социальных сетей нужно устанавливать разные пароли. А еще не стоит пользовать Wi-Fi-сетями в общественных местах, либо настроить на устройстве VPN, что исключает риск перехвата данных. Но и в бесплатных VPN-сервисах имеется угроза, лучше выбрать проверенный бренд, - дают совет специалисты в области безопасности.

Если вы все же попались на удочку мошенников, стоит обратиться в службу техподдержки, выполнить проверку устройства антивирусной программой, сменить пароли в остальных соцсетях и сервисах и сообщить друзьям о том, что вас взломали.

Всегда есть право обратиться в полицию, так как произошедшее является уголовно наказуемым деянием.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировались с подделкой полисов ОСАГО на фоне пандемии коронавируса. Число липовых полисов увеличилось в десять раз, пишет ФАН.