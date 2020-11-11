Коронавирус в Москве, последние новости на 11 ноября 2020 года: ограничения на новогодние праздники

Рестораны и кафе не смогут работать с 23.00 до 6.00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве антирекорд за весь период пандемии – два дня назад выявлено 6897 случаев заболевания коронавирусом. Такие цифры были в марте, потом статистика шла вниз и вот снова большой подъем эпидемии.

- В середине августа лишь один из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с этим власти города ввели дополнительные ограничения до 15 января 2021 года. Однако стоит обратить внимание, что о полном локдауне (изоляции) в столице речи пока нет.

Мэр Москвы подписал ограничения на ближайшие 2,5 месяца. Речь о том, что студенты переходят на дистанционную форму обучения. Школьники, которые уже учатся дома, рекомендуют свести к минимуму поездки по городу. Рестораны, кафе и ночные клубы не смогут работать с 23.00 до 6.00. В театрах, кинотеатрах и концертных залах зрителей должно быть не больше 25%.

Футбол и другие массовые мероприятия только после согласования города и Роспотребнадзора. Временно под запрет попали выставки, вернисажи и другие культурные мероприятия, где могли быть зрители. Закроют все детские развлекательные центры и лагеря, но развлекательные мероприятия для детей можно проводить на открытом воздухе.

- За последние сутки выявлено 5902 человека, госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 381 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889 человек.

В столице продолжают контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима. Еще 62 нарушителя выявили в торговых центрах «Фили Град», «Бульвар», «Мини молл».

- Всем им грозит штраф в размере 4000 рублей, - рассказал инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

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