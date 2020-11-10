Эрдоган и Путин провели телефонный разговор о ситуации в Карабахе и Сирии

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор относительно ситуации в Карабахе и Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник, 10 ноября, телефонный разговор, в котором обсудили ситуации в Нагорном Карабахе и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, освобожденной от оккупации Армении", - сказано в сообщении.

Президент Турции также "подчеркнул важность возвращения азербайджанцев, вынужденных покинуть Карабах из-за вторжения Армении, и открытия коридора между Азербайджаном" и Нахичеванской Автономной Республикой.

Относительно Сирии может быть использован механизм, аналогичный тому, что был использован для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах длится уже более 30 лет.