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Цены на новые компьютеры Apple в России появились на сайте компании

Цены на новые компьютеры Apple в России начинаются от 75 тысяч рублей
Анастасия РЫШКОВА
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Цены на новый Mac Book Air 13 появились на сайте Apple.

Цены на новый Mac Book Air 13 появились на сайте Apple.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на новые компьютеры Apple в России появились на официальном сайте компания.

Apple провела 10 ноября долгожданную презентацию нового продукта. Как и полагали ценители популярной американской техники им стал компьютер нового поколения Mac Book Air 13.

Цена на новый продукт начинается с 99 990 рублей. Создатели увеличили производительность нового компьютера. Он имеет встроеный чип Apple M1 с 8 ядерный процессор, 7 ядерный графический процессор и 16 ядерной системой Neural Engine.

Новый Мас book air 13 имеет 8 ГБ объединённой памяти и SSD накопитель 256 ГБ. Ценителей удивит дисплей Retina с технологией True Tone, клавиатура Magic Keyboard.

Возможность использования touch ID сохранилась, как и в предыдущей версии air.

Эта же модель, но с большим объемом памяти, обойдется будущему владельцу почти в 125 тысячи рублей.

Также компания представила усовершенствованные серии Mac mini, стоимость которого начинается от 74 990 рублей и MacBook Pro - от 129 990 рублей.

Ранее ходили слухи, что компания хочет представить новые беспроводные наушники Air Pods или метки AirTags, предназначенные для отслеживания различных вещей, которые не хотелось бы потерять — очень удобно для забывчивых пользователей.

13 октября Apple презентовала миру новый iPhone 12.