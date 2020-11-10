Сергей Шойгу обсудил Карабах с главой Минобороны Турции

Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой Минобороны Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом 10 ноября сообщили kp.ru в Минобороны России.

"Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - сказали в российском военном ведомстве.

Напомним, что 9 ноября президенты России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах длится уже более 30 лет.

Вооруженный конфликт начался с новой силой 27 сентября этого года. Обе страны ввели военное положение и всеобщую мобилизацию.

Страны ОБСЕ настоятельно просили враждующие стороны сесть за стол переговоров. Азербайджан и Армения предприняли три попытки урегулировать конфликт мирным путем, но все они не увенчались успехом.