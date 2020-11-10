За сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев в столице за все время пандемии увеличилось до отметки 7 502. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что из-за распространения covid-19 граждан призывают более тщательно соблюдать рекомендации специалистов. Речь идет о соблюдении социальной дистанции, регулярном мытье рук и использовании масок и перчаток.

Кроме этого, в российской столице в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и кафе. Заведения закроются с 23:00 до 6:00, а значит, встречать новый год нужно дома, в кругу семьи.

Однако вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. То есть любимую еду можно будет заказать в нужном гражданам ресторане, и съесть ее дома.

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