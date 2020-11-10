Названы талисманы Универсиады-2023

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о летней Универсиаде-2023 и раскрыл, кто станет главными талисманами этого спортивного события. Об этом руководитель ведомства сообщил в программе "Вечернего Урганта" на "Первом канале".

По словам Матыцина, их презентация состоится в Екатеринбурге 11 ноября, церемония пройдет в Историческом сквере.

- Первая - это Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом "малахит", который имеет непосредственное отношение к Уралу. Второй - олень Ягги - спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол. Он ест мох, ягель, поэтому у него такое имя. Третий - импозантный музыкант соболенок Кедри, чье имя также ассоциируется с кедровыми орешками, - рассказал министр.