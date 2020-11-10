Массовые убийства норок в Дании признали ошибкой Фото: Влад КОМЯКОВ

Убийства норок в Дании из-за опасности заражения людей коронавирусом оказалось простой ошибкой.

Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен признал в эфире телеканала TV2, что уничтожение здоровых особей этого вида в стране было напрасным.

- Мы ошиблись, - заявил чиновник, спустя неделю после объявления властей о ликвидации норок.

Ранее сообщалось, что власти Дании потребовали немедленно приступить к массовому забою животных на зверофермах, вне зависимости от того, были заражены норки коронавирусом или нет.

Председатель отраслевой организации "Датские норководы" Таге Педерсена тем временем отмечает, что назад пути нет, а недавние события означают конец норковой отрасли. По ее словам на зверофермах в Дании содержится в общей сложности около от 14-17 миллионов норок. Однако уже более 2,4 миллионов этих животных, чей мех очень ценен, забиты насмерть. уточняет ТАСС.