Председатель СКР Александр Бастрыкин назвал самое запоминающееся уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин. ФОТО СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ назвал самое запоминающиеся уголовное дело коррупционной направленности, которое попало к следователям его ведомства. Александр Бастрыкин выделил историю с экс-главой Минфина Московской области Алексеем Кузнецовым. В действиях чиновника усмотрели сразу несколько статей уголовного кодекса: и хищения, и мошенничество, и отмывание денег. Всего следователи насчитали 14 миллиардов рублей.

- Из наиболее сложных можно отметить уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области А. Кузнецова, - рассказывает «Российской газете» Александр Бастрыкин.

Экс-чиновника задержали во Франции, откуда он был экстрадирован, но этот процесс занял несколько лет.

- Еще в 2013 году мной обсуждались с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова, после чего уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его, - вспоминает собеседник издания.

Благодаря взаимодействию ведомств двух стран, удалось установить на что была потрачена часть средств, которую вывез россиянин. После возвращения в Москву экс-министра осудили на 14 лет.

Пожалуй, это одно из самых трудоемких уголовных дел, но далеко не единственное.

- Были и другие дела в отношении высокопоставленных чиновников. Среди осужденных бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей, бывшие главы республик Карелия, Коми, заместители губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской и Челябинской областей и многие другие должностные лица, - напомнил председатель СКР.