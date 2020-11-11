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Политика

Американист допустил победу Трампа на выборах в США

Эксперт отметил, что интрига еще не разрешилась
Елена АКИМОВА
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Американист допустил, что новым главой США может остаться Дональд Трамп

Американист допустил, что новым главой США может остаться Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филипенко допустил, что победа на выборах президента США может остаться у Дональда Трампа. Вопреки заявлениям штаба Джо Байдена, подсчет голосов еще не завершен.

- Сейчас ожидается пересчет голосов, потому что в ряде штатов есть такое правило, что если меньше 1% разрыв, то автоматически происходит подсчет в отдельных графствах, - говорит Филипенко.

Это значит, что будет пересчет, хотя бы частичный.

К тому же, на Трампа работает сильная команда юристов, которые готовы биться за его победу.

- Юридическую команду возглавляет бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, они уже готовят иски в суды, - цитирует слова эксперта ФАН.

Он уверен, что Верховные суды штатов пойдут на то, чтобы пересчитывать голоса полностью, как это было в 2000 году.

- У действующего президента надежные тылы. На его стороне все республиканцы. Митч МакКоннелл, лидер нынешнего большинства в Сенате, тоже на его стороне, - заключил американист.

Ранее депутат, сенатор, американист и политолог оценили, как победа демократа может отразиться на отношениях с Россией, санкциях и курсе рубля, сообщает телеканал "360".