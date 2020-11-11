Умерла Людмила Переведенцева, теща экс-президента Украины Петра Порошенко

Умерла теща бывшего президента Украины Петра Порошенко Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший украинский лидер Петр Порошенко сообщил о смерти близкого человека - умерла Людмила Переведенцева. Она была тещей политика.

По словам Порошенко, женщина скончалась от коронавируса. Мать его супруги Марины болела коронавирусом, болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом экс-президент Украины написал у себя в Telegram поздним вечером 10 ноября.

- Когда родители уходят, мы уже не дети. В этом году мы с Мариной осиротели. Мой отец умер в июне. Потом в августе - папа Марины. Сегодня у матери Марины остановилось сердце. Вечная ей память...- написал Порошенко.