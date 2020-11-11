Малышева рассказала о дешевом средстве при борьбе с коронавирусом
Фото: Олег ЗОЛОТО
Доктор медицинских наук Елена Малышева и телеведущая программы «Жить здорово» на Первом канале в эфире раскрыла, какое средство эффективно в борьбе с коронавирусом.
Среди плюсов этого препарата не только доказанная и проверенная действенность вещества, который можно найти в любой аптеке, но и недорогая цена.
По словам телеврача, недавние американские исследования свидетельствуют об эффективности простого аспирина в борьбе с covid-19.