Когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19, рассказал врач Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус бьет рекорды по числу заболевших, как в России. Так и за ее пределами. Однако в такой ситуации есть шансы "нарастания иммунной прослойки" среди граждан. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам ученого, сроки появления коллективной защиты против covid-19 у россиян можно обозначить несколькими месяцами.

- С учетом текущего количества заболевших, я думаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев будет резко нарастать иммунная прослойка. Переболевшие весной и болеющие осенью, создадут как раз создадут ее, и тот канал передачи инфекции, который сейчас задействован, в значительной степени уже будет прикрыт, - рассказал эксперт в интервью "Ленты".

Кроме этого, после этого процесса в обществе должен снизиться уровень заболеваемости.