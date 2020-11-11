Доктор Мясников развеял миф о запрете при повышенной температуре Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскрыл, может ли больной принимать душ при повышенной температуре.

По мнению доктора, болезнь не может препятствовать соблюдению простых правил гигиены.

- Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят несколько дней не мыться. И вот больной лежит в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно, - объяснил Мясников, развеяв миф о запрете на мытье.