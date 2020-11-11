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Испытатели новой вакцины от коронавируса пожаловались на побочные эффекты

Добровольцы отмечали ухудшение самочувствия
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Испытатели новой вакцины от коронавируса пожаловались на побочные эффекты

Испытатели новой вакцины от коронавируса пожаловались на побочные эффекты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добровольцы, решившие помочь в исследовании испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, рассказали о побочных действиях сыворотки.

Сообщается, что участникам вводили препарат от американской фармкорпорации Pfizer. Однако после прививки у некоторых возникли неприятные ощущения. Об этом пишет британское издание Mirror.

Испытатели вакцины рассказали, что заметили внезапное появлении головной боли, а также жара и ломоты во всем теле. Другие же добровольцы сравнили ощущения от укола с чем-то вроде "тяжелого похмелья".

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