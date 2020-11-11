Названы самые популярные и продаваемые смартфоны в мире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смартфон - то, без чело некоторые не могут представить свою повседневную жизнь. Телефон позволяет делать множество различных дел в разы быстрее. Эксперты аналитической компании Canalys выяснили, какие девайсы оказались самыми популярными и продаваемыми в мире.

Сообщается, что номером один в мире по продажам по итогам третьего квартала 2020 года и признанным покупателями лидером стал iPhone 11. При этом, компания Apple заняла первое и второе место в рейтинге популярных смартфонов - iPhone 11 (16 миллионов штук) и iPhone SE 2020 (10 миллионов).

Третье место досталось не менее современному и мощному смартфону модели Samsung Galaxy A21s, которого продали чуть меньше 10 миллионов штук. Оставшиеся семь мест поделили между собой гаджеты от Samsung и Xiaomi.

К слову, аналитики также учли, что первым в мире по общим (за все время третьего квартала 2020) продажам стал Samsung - более 80 миллионов телефонов. Второе и третье место завоевали Huawei с 51,7 миллионами и Xiaomi.