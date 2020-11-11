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Муфтий Чечни объяснил запрет на браки мусульман с иноверцами

Невозможность вступления в брак действует для верующих и на территории России
Источник:kp.ru
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Богословское заключение Духовного управления мусульман России о недопустимости межконфессиональных браков является общеизвестной истиной в исламе, считает Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками), пишет ТАСС.

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