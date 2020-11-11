Муфтий Чечни объяснил запрет на браки мусульман с иноверцами

С шокирующим светские умы заявлением выступило Духовное управление мусульман России. Фото: Александр КОЦ

Богословское заключение Духовного управления мусульман России о недопустимости браков мусульман с иноверцами является общеизвестной истиной в исламе. Об этом заявил Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

По его словам, все итак знают о запрете на заключение брака без фетвы(богословского заключения)

- Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах браков с немусульманкой быть не может, это запрещено, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет, - заявил муфтий РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мусульманам в России запретили браки с иноверцами

Это может привести к большим проблемам, считает исламовед Роман Силантьев (подробности)