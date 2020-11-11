Ученые проверяют гипотезу о пользе рыбьего жира против COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Норвегии группа ученый изучат эффективность рыбьего жира в борьбе против заражения людей коронавирусом.

Исследователи планируют привлечь порядка 70 тысяч добровольцев, чтобы на деле испытать эффективность регулярного приема рыбьего жира для профилактики инфицирования. Предполагается, что эта работа специалистов может стать самым масштабным исследованием в истории страны. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что гипотезу о возможной пользе рыбьего жира в профилактике коронавируса выдвинули ученые университетской клиники Осло. Судя по их наблюдениям и мнению, те люди, которые дополнительно принимавшие рыбий жир, реже заражались covid-19

.