В России в 2,5 раза вырос спрос на пульсоксиметры

Маковеева Светлана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские интернет-магазины зафиксировали бум спроса на медицинские приборы, в том числе и на пульсоксиметры - приборы для измерения пульса, способные определять уровень кислорода в крови.

Отмечается, что только за октябрь 2020 года число покупок, куда включены гаджетов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на них составил 3 535 рублей. Об этом пишут "Известия".

- В 2019 году больше покупали пульсометры для измерения пульса в виде наручных часов, в этом году чаще берут приборы, которые надеваются на палец и измеряют также уровень кислорода, - сообщили в «Платформе ОФД».

Напомним, чтобы сократить риски заражения коронавирусом необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Врачи предупреждают - не занимайтесь самолечением, вызовите на дом врача.