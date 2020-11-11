Зеленский по телефону попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Владимир Зеленский
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Украинский президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины против коронавируса.
На данный момент сыворотка разрабатывается двумя компаниями - немецкой биоинженеринговой группой исследователей из BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
- Мы приветствуем прорыв, <...> в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса, - приводится слова Зеленского на официальном сайте его офиса.
Стороны также договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.
Кроме коронавируса, лидеры стран обсудили вопрос по возобновлению мира на Донбассе и необходимости реализации договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате.