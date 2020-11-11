Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Российские миротворцы направились в район операции в Нагорном Карабахе

Им предстоит проехать более 250 км
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Российские военные миротворческого соединения, прибывшие в Армению, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- Колоннам предстоит проехать более 250 километров, а затем развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, ранее стало известно о прибытии более 400 российских миротворцев в зону действия конфликта.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе