RealClearPolitics опроверг снижение числа выборщиков у Байдена Фото: REUTERS

Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании.

По его словам, кандидат в президенты от демократов остался при своем количестве голосов, согласно предварительным итогам выборов.

О том, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, ранее заявил адвокат действующего американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани, уточняют РИА Новости.

Ранее сообщалось, что портал решил вычесть 20 голосов выборщиков от Пенсильвании из предварительного результата Байдена.

Напомним, в Америке стартовали выборы президента 2020 года. Главными участниками этого процесса стали два явных лидера политической борьбы - Трамп и Байден. Результаты голосования подсчитаны практически во всех штатах страны, однако действующий глава государства считает, что если и отстает, то только из-за вбросов голосов.