Посольство сообщило об освобождении россиянки Осиповой из тюрьмы в США. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Россиянку Богдану Осипову освободили из тюрьмы в Соединенных Штатах. Об этом в среду, 11 ноября, сообщило российское посольство в США.

Сообщается, что женщина уже покинула стены тюрьмы в штате Коннектикут. Теперь будет решаться вопрос о возвращении россиянки на родину.

- Ей еще многое предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Мы рассчитываем на справедливость по отношению к россиянке. Желаем Богдане здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов, - говорится в распространённом заявлении дипломатического представительства.

Напомним, что гражданка России была обвинена американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны. С учетом проведенного под стражей времени Осиповой должны были сократить срок тюремного заключения до пяти лет, однако женщину продолжали удерживать под стражей.

В начале ноября апелляционный окружной суд Канзаса вынес решение об освобождении россиянки.