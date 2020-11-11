Последние новости на утро 11 ноября 2020: Отобравший у Байдена победу ресурс сделал заявление о результатах выборов президента США

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 11 ноября 2020 года: Отобравший у Байдена победу ресурс RealClearPolitics сделал заявление о результатах выборов президента США. По словам президента портала Тома Бивена, ресурс не вычитал из предварительных результатов кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании. О том, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, ранее заявил адвокат действующего американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани. Тогда же сообщалось, что у кандидата от Демократической партии всего 259 голосов, что на 11 выборщиков меньше, чем необходимо для победы.

Российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорного-Карабаха. Им предстоит следить за тем, чтобы между сторонами конфликта не происходило военных действий.

Украинский президент Владимир Зеленский по телефону попросил у канцлера Германии Ангелы Меркель рассмотреть возможность предоставления Киеву вакцины против коронавируса. На данный момент сыворотка разрабатывается двумя компаниями - немецкой биоинженеринговой группой исследователей из BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул, что спортсмен возможно возобновит свою карьеру. "30:0", написал он в Твиттере. До этого, российский боец не раз заявлял о своем желании выиграть 30 боев (сейчас у Хабиба 29 и ни одного поражения).