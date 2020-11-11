ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшую неделю в мире был выявлен рекордный рост числа заражений коронавирусной инфекцией: во всех странах нашли еще 3,6 миллиона инфицированных. Летальные случаи коронавируса с начала пандемии за семь дней увеличились на 54 тысячи – на девять тысяч больше, чем неделе ранее. Об этом в среду, 11 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

- За последнюю неделею количество случаев коронавируса выросло на восемь процентов. На 8 ноября в мире зафиксировано примерно 49,7 миллиона случаев заражения и более 1,2 миллиона смертей. Наибольшая доля новых случаев за семь дней в Европе, - говорится в информационном бюллетене организации.

Предыдущий рекорд был зафиксирован с 26 октября по 1 ноября – 3,3 миллиона случаев. В Европе за последние семь суток заразились почти 1,99 миллиона человека, общее число заражений достигло отметки в 13 миллионов. В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 684 тысячи, на территории Франции – более чем на 382 тысячи.

Как сообщал сайт Kp.ru, добровольцы, испытывающие на себе вакцину от коронавирусной инфекции от американской фармкорпорации Pfizer, пожаловались на значительные побочные эффекты препарата. Они сообщили о сильной головной боли, высокой температуре и ломоте в теле, сравнив ощущения после прививки с «тяжелым похмельем».