«Самоизоляцию» и «обнуление» признали словами года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Самоизоляцию» и «обнуление» на фоне пандемии коронавирусной инфекции и голосования стали словами 2020 года. Таковыми их признали специалисты государственного институт русского языка имени Пушкина, сообщил в среду, 11 ноября, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Доктор филологических наук объяснил, что эксперты отобрали самые значимые и обсуждаемые темы года. Лидирующими оказались темы эпидемии коронавируса и голосование по внесению изменений в российскую Конституцию.

- Специалисты проанализировали тексты тематических блоков и отобрали ключевые слова, которые характеризуются смысловой емкостью и значимостью. Выявили два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, почти такой же показать у слова «обнуление», - сообщил Михаил Осадчий в интервью ТАСС.

В топ также вошли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удаленка». Победителя выбирали по росту частотности использования на фоне трех последних лет, однако слово «ковид» из этого сравнения исключили, поскольку до этого года его не существовало.