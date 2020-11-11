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Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Главную опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями
Ксения АНУФРИЕВА
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Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешская военная разведка спрогнозировала возможность Третьей мировой войны. Особую опасность, как следует из отчета разведки о своей деятельности за прошлый год, представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Об этом пишет во вторник, 10 ноября, газета «Лидове новины».

- Глобальный конфликт, в направлении которого движется мир, пока что находится на первой фазе подготовки. Формируется мышление тех, кто захочет в него активно вступить, определяются технические средства. Если у нас не будет возможности оценить негативные последствия собственных действий, то ошибочные приказы породят процессы, которые неизбежно приведут к взаимоуничтожению, - говорится в отчете военной разведки Чехии.

Эксперты считают, что главную опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями: конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападения с помощью беспилотников.

Опасность также несет продолжающийся рост напряженности между супердержавами: Соединенными Штатами, Россией и Китаем, что может негативно сказаться и на других странах. На фоне такого противостояния, отмечает разведка, слабеет институт международного права.

Напомним, что ранее эксперты неоднократно предупреждали об угрозе начала военного конфликта и даже ядерной войны на фоне политического и экономического противостояния США и Китая.