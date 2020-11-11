Госдума рассмотрит повышение возраста молодежи в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российская Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении проект базового закона о молодежной политике в стране, которые может повысить возраст молодежи до 35 лет. Документ, который депутаты обсудят 11 ноября, призван создать фундамент для регулирования правоотношений в сфере молодежной политики.

Проект закона также призвал закрепить основные понятия, используемые с области молодежной политики: «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения». По тексту документа к молодежи будут относиться граждане в возрасте от 14 до 35 лет (сейчас до 30).

Если закон примут, что численность молодежи в России возрастет на 12,7 миллиона человек до отметки в 41 миллион. Благодаря этому больше россиян смогут воспользоваться теми мерами поддержки от государства, которые предусмотрены для молодых людей.

В среду нижняя палата также рассмотрит законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с января 2021 года. Напомним, что со следующего года данные показатели будут рассчитываться исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины. Размер МРОТ по проекту будет составлять 12 792 рубля, а прожиточный минимум в целом по стране – 11 653 рубля.