Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в Казахстане Фото: REUTERS

Пассажирский лайнер казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц во время вылета из аэропорта города Атырау на западе государства. Несмотря на инцидент, воздушное судно, на борту которого находилось 115 пассажиров, успешно вернулся в аэропорт. В результате никто не пострадал, сообщила в среду, 11 ноября, пресс-служба авиакомпании.

- Когда самолет рейса Атырау - Нур-Султан набирал высоту, на него налетела стая крупных птиц. Предположительно, это были гуси или утки. Командир самолета Иван Карпович принял решение о возвращении в аэропорт. Посадка прошли благополучно, никто не пострадал, - говорится в заявлении компании.

По данным перевозчика, воздушное судно приземлилось через 12 минут после вылета. Эксперты SCAT отметили, что проблема с птицами для полетов весьма актуально, и выразили сожаление по поводу того, что с птицами сегодня «не происходит никакой борьбы». В компании также отметили профессионализм командира воздушного судна, благодаря слаженной работе которого посадка прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в результате авиакатастрофы погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой. Журналист пилотировал двухместный самолет и разбился неподалеку от подмосковных Люберец, вместе с ним погибла еще одна пассажирка.