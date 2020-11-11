Годовой рекорд по выдаче ипотеки досрочно установлен в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала текущего года в России выдали больше ипотечных кредитов, чем в рекордном 2018 году. К концу октября 2020 объем выданной ипотеки достиг 3,25 триллиона рублей, следует из данных «Дом.РФ» и Frank RG. Два года назад данный показатель достигал отметки в 3,01 триллиона рублей, а в прошлом году – 2,85 триллиона.

- Рекордные показатели можно объяснить общим снижением ставок и реализацией льготной ипотеки под 6,5 процента. Из-за этого летом и осенью на рынок смогли выйти заемщики, которые планировали приобретать жилье позднее, однако решили сделать это пораньше, дабы воспользоваться льготой, - объяснила младший редактор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в интервью РБК в среду, 11 ноября.

Исторического максимум достигла и выдача жилищных кредитов в октябре текущего года – 550 миллиардов рублей. До этого рекорд был установлен в июле (362 миллиарда), в августе (393 миллиарда) и сентября (504 миллиарда).

По оценкам специалистов, в целом за 2020 года в России может быть выдано более 1,5 миллиона кредитов на сумму примерно 3,7 миллиарда рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что правительство страны примет решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых к концу первого полугодия 2021 года.