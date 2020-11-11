Синоптики предупредили о похолодании в регионах России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре и на севере европейской части России температура воздуха в ближайшие дни будет соответствовать норме, однако жителей юга страны ждет температура до семи градусов холоднее нормы. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду, 11 ноября.

- К выходным на юге европейской части страны температуры будут ниже нормы на два—четыре градуса. В Приволжском федеральном округе отклонение может достигнуть семи градусов из-за антициклона. Значительно похолодает к субботе в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области, - рассказал синоптик в интервью РИА Новости.

Дневные температуры к выходным на этой неделе будут около нуля в Астраханской области, похолодает также и на Урале. На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям: ночью она может опускаться ниже нуля, днем подниматься до плюс трех-четырех градусов.

Роман Вильфанд добавил, что обильных осадков в европейской части России на этой неделе не будет на фоне высокого давления.

Как писал сайт Kp.ru, ранее синоптики сообщили, что грядущая зима на территории России будет немного холоднее, чем в прошлом.