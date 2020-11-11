Роспотребнадзор рассказал о сроке жизни коронавируса в комарах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В основных видах комаров коронавирусная инфекция погибает в течение одних суток. Как сообщила глава научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций у людей.

- В этом году ученые провели исследования на основных видах комаров, которые распространены в Китае, где и зародилась пандемия. Пытались выяснить их возможность размножать и распространять вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение одного дня, - рассказала Людмила Карань в интервью РИА Новости.

Эксперты отметила, что в основном переносимые комарами вирусы и бактерии размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем, поэтому крайне редко вызываются у людей респираторные болезни и передаются людям воздушно-капельным путем.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией чаще всего в транспорте. Она пояснила, что самые опасные места — те, где не удается соблюдать необходимую социальную дистанцию.