Театрам и концертным залам Москвы поручили сократить продажи билетов

Минкультуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство культуры поручило подведомственным московским театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить продажи билетов с 13 ноября этого года по 15 января следующего на фоне новых ограничений для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 ноября, говорится в приказе главы ведомства Ольги Любимовой, сообщает пресс-служба Минкультуры.

- Главами московским театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств обеспечить до 15 января включительно реализацию билетов на мероприятия, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25 процентов от общей вместимости залов, - говорится в документе.

Это же требование касается учреждений, которые публично демонстрируют фильмы, отмечается в заявлении.

Как сообщал сайт kp.ru, в российской столице вчера объявили о новых ограничениях на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Так, власти Москвы с пятницы запретят обслуживание посетителей в ночное время в заведениях общественного питания.