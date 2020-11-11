Тамбовский волк оказался на грани исчезновения Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Специалисты охотуправления Тамбовской области в этом году нашли всего двух волков в лесах субъекта. В 2007 году численность известных хищников была в пять раз больше, рассказал глава отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов.

- На территории Пичаевского и Моршанского районов в текущем году мы зафиксировали всего двух волков, в том году их было четыре. Учет хищника ведут по его следам, устанавливая маршрут. Это непростой процесс, ведь лес – не сарай, куда можно согнать всех особей, поэтому подсчет относительный, - отметил эксперт в интервью ТАСС в среду, 11 ноября.

Большое количество тамбовских волков насчитывалось в лесах региона во время Великой Отечественной войны, отметил Алексей Соколов. Хищники перекочевали в Тамбовскую область из других регионов, потревоженные боевыми действиями. Тогда волков было так много, что за их отстрел даже выплачивали вознаграждение: изголодавшиеся звери подходили к домам даже днем, угрожая жизни местных жителей.

К сокращению численности волков привел не только отстрел, но и не хватка еды в лесах, поскольку в настоящее время домашний скот фермеры держат в крытых стойлах, а не на пастбищах.

- При этом охота на волков в регионе все еще разрешена, поскольку считается, что они представляют угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Но даже с учетом этого за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка, - добавил Алексей Соколов.

Волк – один из основных символов Тамбовской области. «Тамбовский волк» даже был зарегистрирован в качестве товарного знака для местной продукции. Крылатым это словосочетания стало в 1950 году после фильма «Дело Румянцева».

Двенадцать лет назад на выезде из Тамбова установили деревянный памятник, посвященный тамбовскому волку, а в 2004 году в регионе открыли Музей тамбовского волка.