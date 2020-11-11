RT выпустил новый фильм о войне в Нагорном Карабахе

RT выпустил фильм «Карабах. Люди войны»

Телеканал RT выпустил новый фильм «Карабах. Люди войны». Эта история повествует о мирных жителях, которые пострадали от решений политиков.

Армения и Азербайджан уже долгие годы оспаривают принадлежность этой территории. Есть ли надежда, что сейчас этот спор будет прекращен? Фильм расскажет, что думают обычные люди, оказавшиеся в самом эпицентре военных действий, как они переживают эту многолетнюю вражду.

Героями проекта стали юная поэтесса из Степанакерта, которая ухаживает за детьми в местном приюте, девушка из Гянджи, превратившая свой блог в военную хронику, волонтеры, помогающие беженцам с жильем и едой. Также сои истории расскажут мужчины и женщины из Армении и Азербайджана, создавшие интернациональные семьи.

Многие из этих людей потеряли на войне своих родных и близких. А сейчас они мечтают только об одном – чтобы война скорее закончилась.