Ученые из США выделили из организма лам антитела к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга сумели в ходе своих исследований выделить из организма лам сильнодействующие антитела к коронавирусу. Об этом в среду, 11 ноября, пишет научное издание Science.

В качестве эксперимента специалисты ввели ламам белок-«шип» коронавирусной инфекции. Через два месяца после этого, иммунная система животных начала выработку полноценным нанотел против заболевания.

Данные антитела, как отмечается в статье, намного меньше человеческих, поэтому эффективнее нейтрализуют коронавирус. Кроме того, они отличились большей стабильностью. В перспективе данные нанотела лам можно будет использоваться для разработки эффективного лекарства от COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что основные виды комаров едва ли могут заразить человека коронавирусной инфекцией: частицы вируса живут в организме кровососущих всего сутки. Более того, большинство вирусов, которые переносят комары, не могут передаваться воздушно-капельным путем, поэтому не вызывают у человека респираторных заболеваний.